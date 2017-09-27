Киевлянка рассказала, как за 50 гривен можно проникнуть на закрытую военную базу

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Киев, 27 сентября. Жительница Киева рассказала, как всего за 50 гривен отправилась за грибами на территорию закрытого военного объекта на Украине.

Киевлянка отметила, что жители столицы Украины на протяжении многих лет ездят в лес за городом по грибы.

«Фишка в том, что это территория военной базы, в прошлом просто МВД, нынче — нацгвардейцы», — добавляет она к рассказу любопытный факт.

Девушка обратила внимание, что, подъехав к КПП, была уверена, что поход за грибами сорвется, либо будет перенесен в другое место. Однако, как оказалось, пропуска простым украинцам с легкостью заменяют денежные средства.

«Легко! Оказывается, 50 гривен в карман начальника в будочке решают вопрос проезда на режимный объект», — пишет автор.

Компания грибников встретила на своем пути и второй шлагбаум, который поднять военные отказались: на месте не оказалось начальства. Однако и это для гостей из столицы не стало проблемой: боец «честно объяснил нам, какой тропкой объехать его пункт пропуска».

Компания за пять часов прогулки по лесу убедилась,что военная база — действующая.

«База надо сказать в отличном состоянии — видно, что все отстраивается, восстанавливается, оживает, — вспоминает очевидец. — Раньше это был заброшенный полигон сталкер-стайл. Теперь полноценная площадка».

Однако более любопытным фактом для грибников оказалось огромное число машин, которые также незаконно проехали на закрытый объект.

«И с каждой — по 50 гривен, не забываем, — пишет киевлянка. — Нормально так к концу смены на пиво набегает».

Девушка подчеркивает, что они ехали исключительно за грибами. Однако, если бы у компании были злые умыслы, затеянное им бы удалось с легкостью провернуть — автомобиль никто не досматривал.

«А если бы у нас кроме корзин и ножиков был еще кусочек тротила? Канистра бензина? Ну или просто фотоаппарат для качественной съемки? А если это все помножить на злой умысел? Как вы понимаете, машину никто не досматривал», — подчеркивает она.