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Украина
Киевлянка рассказала, как за 50 гривен можно проникнуть на закрытую военную базу
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    Киевлянка рассказала, как за 50 гривен можно проникнуть на закрытую военную базу

    16:52  27 Сентября 2017
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    Киевлянка рассказала, как за 50 гривен можно проникнуть на закрытую военную базу

    Киев, 27 сентября. Жительница Киева рассказала, как всего за 50 гривен отправилась за грибами на территорию закрытого военного объекта на Украине. 

    Киевлянка отметила, что жители столицы Украины на протяжении многих лет ездят в лес за городом по грибы. 

    «Фишка в том, что это территория военной базы, в прошлом просто МВД, нынче — нацгвардейцы», — добавляет она к рассказу любопытный факт.

    Девушка обратила внимание, что, подъехав к КПП, была уверена, что поход за грибами сорвется, либо будет перенесен в другое место. Однако, как оказалось, пропуска простым украинцам с легкостью заменяют денежные средства.

    «Легко! Оказывается, 50 гривен в карман начальника в будочке решают вопрос проезда на режимный объект», — пишет автор.

    Киевлянка рассказала, как за 50 гривен можно проникнуть на закрытую военную базу

    Компания грибников встретила на своем пути и второй шлагбаум, который поднять военные отказались: на месте не оказалось начальства. Однако и это для гостей из столицы не стало проблемой: боец «честно объяснил нам, какой тропкой объехать его пункт пропуска».

    Компания за пять часов прогулки по лесу убедилась,что военная база — действующая. 

    «База надо сказать в отличном состоянии — видно, что все отстраивается, восстанавливается, оживает, — вспоминает очевидец. — Раньше это был заброшенный полигон сталкер-стайл. Теперь полноценная площадка».

    Однако более любопытным фактом для грибников оказалось огромное число машин, которые также незаконно проехали на закрытый объект. 

    «И с каждой — по 50 гривен, не забываем, — пишет киевлянка. — Нормально так к концу смены на пиво набегает». 

    Девушка подчеркивает, что они ехали исключительно за грибами. Однако, если бы у компании были злые умыслы, затеянное им бы удалось с легкостью провернуть — автомобиль никто не досматривал.

    Киевлянка рассказала, как за 50 гривен можно проникнуть на закрытую военную базу

    «А если бы у нас кроме корзин и ножиков был еще кусочек тротила? Канистра бензина? Ну или просто фотоаппарат для качественной съемки? А если это все помножить на злой умысел? Как вы понимаете, машину никто не досматривал», — подчеркивает она.

    «А вы говорите, склад горит. Боеприпасы взрываются, — заключает автор поста в Facebook. — Странно, что мы вообще еще все не взлетели в воздух, всей страной». 

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #киев #украина #военная база #50 гривен
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