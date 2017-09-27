В Госдуме предложили упростить для украинцев процедуру получения гражданства РФ

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Москва, 27 сентября. Российские власти должны предоставить украинцам возможность получать образование и гражданство РФ на льготных условиях. Так считает депутат Государственной думы Олег Нилов, который прокомментировал принятый на Украине закон об образовании.

«Давайте им предоставим возможность получать образование в России с такими преференциями, которые сделают его очень доступным. Речь должна идти и о льготах, и о статусе», — подчеркнул политик в своем выступлении.

Напомним, ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина указала на то, что принятый на Украине закон об образовании игнорирует права большей части населения. Она также отметила, что около 80% украинских граждан говорят на русском языке.