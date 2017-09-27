Представитель Пиманова прокомментировала иск к режиссеру «Крыма»

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Москва, 27 сентября. В разговоре с Федеральным агентством новостей пресс-атташе режиссера фильма «Крым» Алексея Пиманова Дарья рассказала о ситуации с иском писательницы Дианы Кади. По словам представительницы ведущего программы «Человек и закон», рассуждать о претензиях писательницы в данный момент бессмысленно.

«Комментировать нечего, фильм еще не вышел в массовый прокат. На показах в Крыму Дианы Кади не было. Как можно иметь претензии к фильму, который еще не вышел в массы?» — сказала пресс-атташе.

Напомним, ранее ФАН сообщил о том, что крымская писательница Диана Кади подает в суд на режиссера «Крыма» Алексея Пиманова. По мнению публицистки, со стороны продюсера, сценариста и режиссера имеет место кража интеллектуальной собственности. Премьера фильма состоится в четверг. Ранее лента была показана в Симферополе и Севастополе.