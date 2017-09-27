ВКС РФ поддержали наступление САА на Хатла Аль-Тахтани провинции Дейр эз-Зор

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Дейр эз-Зор, 27 сентября. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила от «Исламского государства»1 еще один город в восточном Дейр эз-Зоре.

По данным арабских средств массовой информации правительственные войска продолжили наступление на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и атаковали укрепления игиловцев в районе города Хатла Аль-Тахтани.

Накануне ночью армейцы при поддержке российской авиации вошли в населенный пункт. Отмечается, что в данный момент город полностью находится под контролем Сирийской арабской армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.