ВКС РФ поддержали наступление САА на Хатла Аль-Тахтани провинции Дейр эз-Зор
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Дейр эз-Зор, 27 сентября. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила от «Исламского государства»1 еще один город в восточном Дейр эз-Зоре.
По данным арабских средств массовой информации правительственные войска продолжили наступление на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и атаковали укрепления игиловцев в районе города Хатла Аль-Тахтани.
Накануне ночью армейцы при поддержке российской авиации вошли в населенный пункт. Отмечается, что в данный момент город полностью находится под контролем Сирийской арабской армии.
1 Организация запрещена на территории РФ.