Пенсионер в Воронеже расстрелял сына и невестку

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Воронеж, 27 сентября. Тела застреленных супругов нашли в среду неподалеку от дома на улице Семеновская в Воронеже. В совершении преступления подозревается 63-летний отец погибшего.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области, по факту убийства 37-летней женщины и ее 39-летнего супруга было возбуждено уголовное дело. Главным подозреваемым является отец погибшего.

«Сотрудниками СК совместно с оперативными сотрудниками полиции выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление места нахождения подозреваемого, выяснение всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», — добавил глава первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СК РФ Андрей Шевелев.

Напомним, ранее в Свердловской области было раскрыто убийство 40-летнего жителя города Березовский. Как передает URA.RU, мужчина пропал, когда после охоты выгуливал собак.