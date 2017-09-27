Путин сменил начальника управления по борьбе с коррупцией

В Избранное

Москва, 27 сентября. Андрей Чоботов назначен начальником Управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

«Назначить Чоботова Андрея Сергеевича начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», — говорится в тексте документа, опубликованном на сайте президента РФ.

Кроме того, российский лидер назначил предыдущий руководитель управления Олега Плохого первым заместителем министра юстиции РФ.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы президента Гвинеи Альфы Конде за вклад в развитие двусторонних отношений.