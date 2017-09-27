Акула-нянька намертво присосалась к животу американского рыбака

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Флорида, 27 сентября. Усатая акула-нянька напала на рыбака в американском штате Флорида. Видео с инцидентом быстро распространилось по Сети.

По словам пострадавшего американца Эрвина Маккарти, акула накинулась на его в тот момент, когда он отдыхал с друзьями на корабле. Один из его товарищей поймал окуня из подводного ружья, Маккарти решил помочь товарищу вытащить рыбу.

Однако когда рыбак нырнул в воду, на него набросилась небольшая акула. Мужчине пришлось удерживать хищное создание, чтобы оно не прогрызло ему живот.

К счастью, Маккарти удалось доплыть до корабля, однако рыба так и не разжала свои зубы, вцепившись в него мертвой хваткой. Н помощь рыбаку пришли товарищи, которые с помощью ножа сняли хищницу.

Напомним, что усатые акулы-няньки водятся в акватории Атлантического океана и на востоке Тихого океана. Обычно их рост достигает 2,5-3 метров в длину. Обычно эти люди не нападают на людей.