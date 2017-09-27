Сирия под ударом США: о чем говорит удар коалиции США по Дейр эз-Зору боеприпасами с белым фосфором

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Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с «Исламским государством»3 (ИГ2, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) возобновила бомбардировки боеприпасами с белым фосфором по провинции Дейр эз-Зор, что привело к гибели мирного населения, сообщает сирийское информагентство SANA.

Политолог, независимый журналист, аналитик Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей предположил, что представители коалиции признают, что сбросили на населенный пункт боеприпасы с белым фосфором, но сошлются на инструкции.

«Ни место, ни технология применения не случайны. Американцы не видят ничего предосудительного в применении белого фосфора. По их инструкциям он вполне допустим к применению для подавления огневых точек, угрожающих (по мнению американцев) военнослужащим США. Те цели, по которым коалиция отстреливается, те пострадавшие среди мирных жителей, — стандартная военная политика американцев, в которой они не видят ничего ужасного, — комментирует для ФАН Александр Асафов. — Почему Дейр эз-Зор и почему сейчас? Битва за этот стратегически важный город входит в финальную стадию».

Как сообщают местные источники, запрещенные международным сообществом фосфорные боеприпасы были применены в поселке Ас-Сур, расположенном на северо-востоке провинции Дейр эз-Зор. В результате атаки погибли трое мирных жителей, еще пятеро были ранены. Напомним, что ранее возглавляемая Соединенными Штатами международная коалиция, официальная цель которой якобы уничтожение ИГИЛ, уже признала, что использовала боеприпасы, начиненые белым фосфором при бомбардировке Ракки, в результате которой погибли не менее 17 мирных жителей.

Америка продолжает наносить авиаудары якобы по террористам, но каждый раз попадает по мирным сирийским гражданам, тем самым мешая России, находящейся на территории Сирии легитимно, выполнить свою миссию по уничтожению террористической группы ИГИЛ. Напомним, что американские военные, возглавляющие коалицию, находятся на территории Сирийской Арабской Республики без разрешения президента Башара Асада. Официальный Дамаск не раз заявлял, что операция курдско-арабских отрядов Сирийских демократических сил (SDF), поддерживаемых США, фактически является военным вторжением в суверенное государство. Кроме того, американцы продолжают финансировать, снабжать оружием и обучать, как курдов, так и боевиков ИГ.

«Удар боеприпасами с белым фосфором по провинции Дейр эз-Зор — это акция устрашения сил Башара Асада. Американцам необходимо запугать регулярные войска и удержать их от дальнейшего форсирования восточного берега реки Евфрат по недавно возведенному российскими инженерами мосту, — считает собеседник ФАН. — Это послание или предупреждение для регулярных сил, попытка навести на них ужас. Белый фосфор — это действительно страшно: когда такие снаряды разрываются, их не перепутаешь ни с чем. Примерно месяц назад один из американских генералов озвучил, что если сирийские войска будут форсировать Евфрат, то коалиция начнет бамбардировки. Они перешли от слов к делу. Никакие ноты протеста, никакое международное осуждение на ситуацию не повлияют — американцы, как и было в Ракке, пожмут плечами и сообщат, что действовали по инструкциям и разведданным, согласно которым в этом населенном пункте были силы, угрожавшие войскам коалиции. Чем ближе конец ИГИЛ, чем ближе победа Сирийской арабской армии (САА) совместно с ВКС РФ и союзными силами, тем острее и ужаснее будут подобные провокации и акции запугивания. Да, это можно назвать военным преступлением, можно назвать террором».

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.