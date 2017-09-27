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Технологии
Путин назвал важным использование оборонных наработок для высокотехнологичной продукции
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    Путин назвал важным использование оборонных наработок для высокотехнологичной продукции

    16:13  27 Сентября 2017
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    Путин назвал важным использование оборонных наработок для высокотехнологичной продукции

    Москва, 27 сентября. Глава российского государства Владимир Путин назвал важным эффективное использование сформированной инфраструктуры, технологий, благодаря которым можно утилизировать химические боеприпасы, для расширения производства высокотехнологичной гражданской продукции. 

    По словам главы РФ, в течение 20 лет была проведена колоссальная и масштабная работа, в ходе которой были созданы модернизированные предприятия, разработаны российские технологии, которые позволили обеспечить безопасную ликвидацию химических боеприпасов, четко и жестко соблюдая экологические требования.

    Путин назвал важным использование оборонных наработок для высокотехнологичной продукции

    «Необходимо эффективно использовать полученные наработки, созданную инфраструктуру для развертывания производства высокотехнологичной гражданской продукции», — подчеркнул Путин.

    Ранее российский лидер назвал основной роль России в вопросе уничтожения химоружия в Сирийской Арабской Республике.

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #химоружие #технологии
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