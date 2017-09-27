Путин назвал важным использование оборонных наработок для высокотехнологичной продукции

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Москва, 27 сентября. Глава российского государства Владимир Путин назвал важным эффективное использование сформированной инфраструктуры, технологий, благодаря которым можно утилизировать химические боеприпасы, для расширения производства высокотехнологичной гражданской продукции.

По словам главы РФ, в течение 20 лет была проведена колоссальная и масштабная работа, в ходе которой были созданы модернизированные предприятия, разработаны российские технологии, которые позволили обеспечить безопасную ликвидацию химических боеприпасов, четко и жестко соблюдая экологические требования.

«Необходимо эффективно использовать полученные наработки, созданную инфраструктуру для развертывания производства высокотехнологичной гражданской продукции», — подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер назвал основной роль России в вопросе уничтожения химоружия в Сирийской Арабской Республике.