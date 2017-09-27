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Россия
Росгвардия заказала сто пар хрустальных погон
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    Росгвардия заказала сто пар хрустальных погон

    16:02  27 Сентября 2017
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    Росгвардия заказала сто пар хрустальных погон

    Москва, 27 сентября. Росгвардия объявила тендер на производство более 100 хрустальных погон. Соответствующее сообщение размещено на портале государственных закупок.

    Росгвардия намерена приобрести около 100 хрустальных погон в подарочных коробках. Как отмечается на портале госзакупок, федеральному органу необходимо 2 пары погон «генерал-полковник», 22 пары — «генерал-лейтенант» и 80 пар «генерал-майор».

    Каждые погоны необходимо разместить в бархатную коробочку. Заказ должен быть готов за 30 дней. Стоимость услуги не должна превышать 582,4 тысячи рублей.

    Росгвардия заказала сто пар хрустальных погон

    Росгвардия или Федеральная служба войск национальной гвардии России является федеральным органом исполнительной власти страны, входящим в состав МВД. 

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #росгвардия #погоны #заказ
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