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Происшествия
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Общество
ФСБ подтвердила обнаружение могилы Доку Умарова в горах Ингушетии
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    ФСБ подтвердила обнаружение могилы Доку Умарова в горах Ингушетии

    16:03  27 Сентября 2017
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    ФСБ подтвердила обнаружение могилы Доку Умарова в горах Ингушетии

    Москва, 27 сентября. В ФСБ России официально подтвердили, что в Ингушетии обнаружено захоронение главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова, который был уничтожен в 2013 году.

    Как говорится в сообщении ведомства, захоронение Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе специальной операции силовых структур в сентябре 2013 года, было обнаружено в горно-лесистой местности Республики Ингушетия.

    Ранее в ряде СМИ появилась информация о нахождении тела Умарова в горах Ингушетии. Сообщалось, что останки террориста и его охранников были доставлены в российскую столицу для точного установления личностей и проведения экспертиз.
     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #фсб #ингушетия #дока умаров
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