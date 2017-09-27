ФСБ подтвердила обнаружение могилы Доку Умарова в горах Ингушетии

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Москва, 27 сентября. В ФСБ России официально подтвердили, что в Ингушетии обнаружено захоронение главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова, который был уничтожен в 2013 году.

Как говорится в сообщении ведомства, захоронение Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе специальной операции силовых структур в сентябре 2013 года, было обнаружено в горно-лесистой местности Республики Ингушетия.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о нахождении тела Умарова в горах Ингушетии. Сообщалось, что останки террориста и его охранников были доставлены в российскую столицу для точного установления личностей и проведения экспертиз.

