Путин призвал США выполнить свои обязательства по ликвидации химоружия

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Москва, 27 сентября. Власти России рассчитывают, что США выполнят свои обязательства по ликвидации американского химоружия, сроки которой неоднократно переносились. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время телемоста с Удмуртией.

По словам российского лидера, американская сторона не выполняет свои обязательства по срокам уничтожения химоружия, поскольку ликвидация переносилась уже три раза, в том числе под предлогом отсутствия достаточного количества средств. Путин отметил, что подобный предлог «звучит как-то странновато»

«Но ладно, мы ожидаем, что Соединенные Штаты так же как и другие страны будут выполнять все свои обязательства, взятые в рамках международных соглашений», — сказал глава государства.

Напомним, сегодня будет уничтожен последний химический боеприпас в России. Путин в ходе телемоста с удмуртским поселком Кизнер проконтролирует уничтожение последнего снаряда.