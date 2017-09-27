Путин призвал США выполнить свои обязательства по ликвидации химоружия
Москва, 27 сентября. Власти России рассчитывают, что США выполнят свои обязательства по ликвидации американского химоружия, сроки которой неоднократно переносились. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время телемоста с Удмуртией.
По словам российского лидера, американская сторона не выполняет свои обязательства по срокам уничтожения химоружия, поскольку ликвидация переносилась уже три раза, в том числе под предлогом отсутствия достаточного количества средств. Путин отметил, что подобный предлог «звучит как-то странновато»
«Но ладно, мы ожидаем, что Соединенные Штаты так же как и другие страны будут выполнять все свои обязательства, взятые в рамках международных соглашений», — сказал глава государства.
Напомним, сегодня будет уничтожен последний химический боеприпас в России. Путин в ходе телемоста с удмуртским поселком Кизнер проконтролирует уничтожение последнего снаряда.