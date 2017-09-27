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Политика
Равенство не устраивает США: Вассерман об ограничениях полетов по Договору об открытом небе
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    Равенство не устраивает США: Вассерман об ограничениях полетов по Договору об открытом небе

    16:19  27 Сентября 2017
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    Вассерман спрогнозировал, как РФ ответит на ограничения США по Договору об открытом небе

    РФ готова предпринять ответные меры, если США введут ограничения на полет российских самолетов над своей территорией в рамках Договора об открытом небе. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Политический обозреватель Анатолий Вассерман уверен, что эти меры будут ассиметричными.

    «Договор об открытом небе — как, собственно, и практически все международные договоры — предписывает всем своим участникам равные права. Насколько я могу судить, именно это равенство не устраивает США. Они исходят из того, что являются страной единственной в своем роде, а потому располагают существенно большими правами, чем все остальные. Я скажу, что здесь они себе сильно льстят. Насколько я знаю, в мировой истории было довольно много стран, созданных беглыми преступниками и сектантами, довольно много стран, где пришлое население истребило коренных жителей практически поголовно. Так что уникальность США, мягко говоря, сильно преувеличена», — заявил Вассерман в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    "Договор предписывает всем своим участникам равные права"

    Даже если бы США были единственной в своем роде страной, считает политический обозреватель, этим им следовало бы гордиться про себя. Международные отношения строятся на одном из двух принципов: либо это принцип полного равенства, либо принцип «кто сильнее, тот и прав».

    «США достаточно долго позволяли себе много такого, что не позволяла себе ни одна вменяемая страна, именно потому, что опирались на право сильного. Но этот принцип, как опять-таки показывает мировая история, плох тем, что против надеющегося только на свою силу рано или поздно объединяются все остальные. Рано или поздно выясняется, что кормить сильного дороже, чем похоронить его», — поясняет Вассерман.

    «США, по моему мнению, уже добились к себе такого отношения если не от всего мира, то от половины его. Сейчас группа стран, входящая в БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества, суммарно представляет половину человечества, примерно четверть формального мирового ВВП и примерно половину фактического материального производства. Естественно, американцы чувствуют, что вскоре уже не смогут опереться на принцип «кто сильнее, тот и прав». Потому они пытаются сейчас выжать из своего превосходства все, что могут», — продолжает Анатолий Вассерман.

    США делают вид, что в рамках этого договора их права ущемлены

    В частности недовольство США Договором об открытом небе вызвано тем, что, согласно ему, они равны со всеми остальными. Потому они и делают вид, что в рамках этого договора их права ущемлены и пытаются под этим предлогом ущемить права других участников соглашения.

    «Я не удивлюсь, если Российская Федерация вслед за введением американцами ограничений на наши полеты по этому договору введет совершенно аналогичные ограничения на американские полеты. Но я подозреваю, что этого не будет. Наше правительство ответит асимметрично и эффективно. Мы можем ограничить права американцев в какой-то другой сфере, ссылаясь на равенство наших с ними прав по всем международным законам и обычаям», — резюмирует Вассерман.

    «Ограничение российских полетов над территорией США по Договору об открытом небе, конечно, дело обидное. Но оно, насколько я могу судить, не причинит реального вреда нашим стратегическим интересам. Мы же найдем способ ущемить американские интересы в чем-то таком, что будет для них очень важно — или, по крайней мере, важней, чем это самое открытое небо. Что это будет, я пока не берусь сказать. Я лишь напомню старый принцип, который уже давно стал для нашей страны руководством к действию: кто нас обидит, тот трех дней не проживет. Русские не начинают войны, но они их заканчивают», — заключает политический обозреватель.

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    Автор: Иван Верихов
    #россия #сша #рябков #брикс #вассерман #ответ #ограничения #договор об открытом небе
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