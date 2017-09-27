Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

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Ново-Огарево, 27 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ликвидация последнего химического боеприпаса в нашей стране — историческое событие.

«Сегодня у нас очень важное, можно сказать, историческое событие, потому что сегодня будет ликвидирован последний химический боеприпас из российских арсеналов химического оружия», — отметил глава государства.

Как отметил российский лидер, имея ввиду огромный объем доставшихся России с советских времен арсенала, уничтожение в среду на объекте «Кизнер» в Удмуртии последнего килограмма из имевшихся у России 40 тысяч тонн запасов боевых отравляющих веществ «без всякого лишнего пафоса можно» называть историческим событием.

Напомним, ранее Владимир Путин назвал ключевой роль России в вопросе ликвидации химического оружия в Сирии.