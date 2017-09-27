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Кадыров объяснил, почему Чечне необходимо увеличение федеральных дотаций
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    Кадыров объяснил, почему Чечне необходимо увеличение федеральных дотаций

    15:44  27 Сентября 2017
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    Кадыров объяснил, почему Чечне необходимо увеличение федеральных дотаций

    Грозный, 27 сентября. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о необходимости увеличения федеральных дотаций региону. Об этом пишет издание Chechnyatoday.com со ссылкой на Instagram Кадырова. 

    По его словам, дополнительное финансирование необходимо по причине высокой рождаемости в регионе. Кадыров отметил, что перед властями стоят задачи, которые нужно оперативно решать. 

    «Они должны учитываться и при формировании бюджета. Это рост расходов на социальную сферу — здравоохранение, образование и другие», — написал он. 

    Кадыров объяснил, почему Чечне необходимо увеличение федеральных дотаций

    Кроме того, Кадыров сообщил, что обсуждал такую возможность (увеличение финансирования — Прим.ред.) в ходе встречи с вице-премьером Российской Федерации Дмитрием Козаком. По словам чеченского лидера, Козак пообещал оказать всестороннюю помощь. 

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    Автор: Дана Балан
    #россия #кадыров #чечня #козак #дотации
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