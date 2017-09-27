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Украина
Азаров не нашел украинцев, готовых отдать жизнь за Порошенко
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    Азаров не нашел украинцев, готовых отдать жизнь за Порошенко

    16:04  27 Сентября 2017  /обновлено: 16:17  27 Сентября 2017
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    Азаров не нашел украинцев, готовых отдать жизнь за Порошенко

    Киев, 27 сентября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подвел итоги собственного опроса «Готовы ли Вы отдать жизнь за Порошенко». По его словам, никто из респондентов не согласился бы пожертвовать собой ради президента Украины.

    «Из практически 22 тыс. опрошенных не нашлось ни одного (!!!) человека, который готов был бы отдать свою жизнь за Порошенко. Так что на призыв Барны ни один из простых украинцев не откликнулся», — написал политик на своей странице в Facebook.

    Азаров отметил, что некоторые участники его опроса предлагали совершить в отношении украинского лидера такие действия, о которых не следует говорить по этическим соображениям. Экс-премьер добавил, что  призыв народного депутата из фракции «Блок Петра Порошенко» Олега Барны повис в воздухе.

    Азаров не нашел украинцев, готовых отдать жизнь за Порошенко

    Ранее Азаров процитировал Барну, утверждавшего, что «смерть за президента и страну  — это честь для всех простых украинцев». Экс-премьер обращал внимание на то, что депутат говорил только о «простых» украинцах.  «Такие «сложные украинцы», как он сам и ему подобные, умирать за Порошенко не собираются», — поделился мнением политик.

    В итоге он решил провести опрос на своей странице в Facebook, чтобы выяснить, сколько людей действительно готовы отдать жизнь за главу Украины.

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    Автор: Борис Любимов
    #петр порошенко #николай азаров
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