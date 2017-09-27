Опубликовано видео, как Ляшко взбирается на танк под возглас «На Москву»
Киев, 27 сентября. Глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко посетил Харьковский завод имени Малышева, где производят танки для ВСУ.
Ляшко напомнил своим подписчикам в Facebook, что Харьков — не только его родной город, но и «столица танкостроения» Украины. По его мнению, с 1920 года там производят лучшие танки.
«Сегодня очень важно понять простую истину: кто не кормит свою армию — будет кормить чужую, — констатировал лидер украинских радикалов в социальной сети. — Мы должны обеспечить нашу армию надежной техникой, чтобы сохранить жизни наших военных и победить в войне».
Он посетил Харьковский завод имени Малышева, где поближе познакомился с военной техникой. Лидер Радикальной партии даже смог прокатиться на одном из танков. Для этого его специально нарядили в камуфляж поверх костюма и пригласили подняться на боевую машину.
«На Москву! До победы!» — объявил украинский политик, забравшись на танк.
Видеоотчет об этом событии он разместил на своей странице в Facebook.
После этого глава Радикальной партии поблагодарил сотрудников завода. По его словам, завод делает «огромное дело» для обороноспособности Украины.
«Больше танков — больше работы, больше защиты», — позже добавил Ляшко.