Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Грузовик с хлебом пробил ограждение и упал в Неву в Петербурге
Украина
Опубликовано видео, как Ляшко взбирается на танк под возглас «На Москву»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Опубликовано видео, как Ляшко взбирается на танк под возглас «На Москву»

    15:47  27 Сентября 2017  /обновлено: 16:09  27 Сентября 2017
    153

    Опубликовано видео, как Ляшко взбирается на танк под возглас «На Москву»

    Киев, 27 сентября. Глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко посетил Харьковский завод имени Малышева, где производят танки для ВСУ.

    Ляшко напомнил своим подписчикам в Facebook, что Харьков — не только его родной город, но и «столица танкостроения» Украины. По его мнению, с 1920 года там производят лучшие танки.

    «Сегодня очень важно понять простую истину: кто не кормит свою армию — будет кормить чужую, — констатировал лидер украинских радикалов в социальной сети. — Мы должны обеспечить нашу армию надежной техникой, чтобы сохранить жизни наших военных и победить в войне».

    Он посетил Харьковский завод имени Малышева, где поближе познакомился с военной техникой. Лидер Радикальной партии даже смог прокатиться на одном из танков. Для этого его специально нарядили в камуфляж поверх костюма и пригласили подняться на боевую машину.

    «На Москву! До победы!»  — объявил украинский политик, забравшись на танк.

    Видеоотчет об этом событии он разместил на своей странице в Facebook.

    После этого глава Радикальной партии поблагодарил сотрудников завода. По его словам, завод делает «огромное дело» для обороноспособности Украины.

    «Больше танков — больше работы, больше защиты», — позже добавил Ляшко.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Катерина Тимошенская
    #украина #москва #харьков #победа #ляшко #танк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103308

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29442

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42989

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23111

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8856
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        17:13   27 Сентября 2017
        31
        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        15:44   27 Сентября 2017
        74
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        272
        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        9:09   27 Сентября 2017
        1503