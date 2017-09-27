Опубликовано видео, как Ляшко взбирается на танк под возглас «На Москву»

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Киев, 27 сентября. Глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко посетил Харьковский завод имени Малышева, где производят танки для ВСУ.

Ляшко напомнил своим подписчикам в Facebook, что Харьков — не только его родной город, но и «столица танкостроения» Украины. По его мнению, с 1920 года там производят лучшие танки.

«Сегодня очень важно понять простую истину: кто не кормит свою армию — будет кормить чужую, — констатировал лидер украинских радикалов в социальной сети. — Мы должны обеспечить нашу армию надежной техникой, чтобы сохранить жизни наших военных и победить в войне».

Он посетил Харьковский завод имени Малышева, где поближе познакомился с военной техникой. Лидер Радикальной партии даже смог прокатиться на одном из танков. Для этого его специально нарядили в камуфляж поверх костюма и пригласили подняться на боевую машину.

«На Москву! До победы!» — объявил украинский политик, забравшись на танк.

Видеоотчет об этом событии он разместил на своей странице в Facebook.

После этого глава Радикальной партии поблагодарил сотрудников завода. По его словам, завод делает «огромное дело» для обороноспособности Украины.