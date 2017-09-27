Власти Крыма намерены бороться с самостроем на полуострове

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Севастополь, 27 сентября. Власти полуострова намерены освободить земельные участки в Крыму от незаконных построек.

Многие районы Симферополя, Севастополя и других крымских населенных пунктов сейчас представляют собой нагромождения незаконных построек. Приличные коттеджи стоят по соседству с давно заброшенными строениями, которые дают приют асоциальным элементам, пишет агентство «Утро.ру». Местные жители делают пристройки для аренды туристами, к «хрущевкам» достраивают целые квартиры без какого либо разрешения со стороны властей.

Власти полуострова намерены снести многие из этих самостроев и на очищенных землях возвести новый микрорайон «Крымская Роза», который обеспечит жильем девять тысяч семей. В микрорайоне построят две школы, парк и больницу, а также детские сады на полторы тысячи мест.