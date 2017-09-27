Космос стал центральной темой встречи Рогозина и премьера Казахстана
В Избранное
Астана, 27 сентября. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин провел переговоры с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым. Об этом сообщили в среду представители казахстанского кабинета министров.
В ходе диалога политики обсудили вопросы, связанные с расширением двустороннего сотрудничества в космической отрасли. Кроме того, была рассмотрена повестка заседания межправительственной комиссии по комплексу «Байконур», которое пройдет до конца 2017 года.
Ранее стало известно о том, что госкорпорация «Роскосмос» выдала компании «КосмоКурс» лицензию на космический туризм.