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Политика
Космос стал центральной темой встречи Рогозина и премьера Казахстана
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    Космос стал центральной темой встречи Рогозина и премьера Казахстана

    15:39  27 Сентября 2017
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    Космос стал центральной темой встречи Рогозина и премьера Казахстана

    Астана, 27 сентября. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин провел переговоры с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым. Об этом сообщили в среду представители казахстанского кабинета министров.

    В ходе диалога политики обсудили вопросы, связанные с расширением двустороннего сотрудничества в космической отрасли. Кроме того, была рассмотрена повестка заседания межправительственной комиссии по комплексу «Байконур», которое пройдет до конца 2017 года.

    Ранее стало известно о том, что госкорпорация «Роскосмос» выдала компании «КосмоКурс» лицензию на космический туризм.

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    Автор: Алексей Громов
    #казахстан #рогозин
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