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Apple выпустит уменьшенную версию iPhone X «для бедных»
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    Apple выпустит уменьшенную версию iPhone X «для бедных»

    15:25  27 Сентября 2017
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    Apple выпустит уменьшенную версию iPhone X «для бедных»

    Пало-Альто, 27 сентября. Американская компания Apple разработала бюджетную версию iPhone SE для тех, кому не хватает средств на покупку нового iPhone X.

    Новый смартфон будет представлять собой уменьшенную копию безрамочного iPhone X по более доступной цене.

    Отметим, что после презентации нового гаджета Apple многие пользователи остались недовольны шириной дисплея. Люди сокрушаются, что эту «лопату» сложно и неудобно держать в руке, а также носить в кармане или сумке.

    В связи с этим компания Apple разработала уменьшенную версию iPhone X — iPhone SE+ с дисплеем, диагональ которого всего 4,2 дюйма.

    В Сети уже появились эскизы будущего смартфона. На лицевой панели будет встроена пятимегапиксельная камера для работы с Face ID, на задней панели расположится 12-мегапиксельная камера, сообщает «Ридус».

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    Автор: Дима Оленин
    #apple #iphone se
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