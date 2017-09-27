Apple выпустит уменьшенную версию iPhone X «для бедных»

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Пало-Альто, 27 сентября. Американская компания Apple разработала бюджетную версию iPhone SE для тех, кому не хватает средств на покупку нового iPhone X.

Новый смартфон будет представлять собой уменьшенную копию безрамочного iPhone X по более доступной цене.

Отметим, что после презентации нового гаджета Apple многие пользователи остались недовольны шириной дисплея. Люди сокрушаются, что эту «лопату» сложно и неудобно держать в руке, а также носить в кармане или сумке.

В связи с этим компания Apple разработала уменьшенную версию iPhone X — iPhone SE+ с дисплеем, диагональ которого всего 4,2 дюйма.

В Сети уже появились эскизы будущего смартфона. На лицевой панели будет встроена пятимегапиксельная камера для работы с Face ID, на задней панели расположится 12-мегапиксельная камера, сообщает «Ридус».