Нагиев назвал гибель актера Клинаева в ДТП личной утратой

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Москва, 27 сентября. Главный герой комедийного сериала «Физрук» Дмитрий Нагиев прокомментировал сообщение о смерти молодого актера Егора Клинаева.

По словам Нагиева, сообщение о смерти Клинаева он воспринял как личную потерю. Актер и ведущий отметил, что он не может говорить о погибшем в прошедшем времени, передает RT.

«Он был очень светлым человеком, талантливым, с фантастическим чувством юмора. Мы с Егором провели целый сезон «Физрука» вместе. Мы много разговаривали и проводили вместе время на съемках», — рассказал Нагиев.

Он также отметил, что Клинаев не только перенимал у него опыт, но и делился своим азартом и энергией, добавив, что юный актер обладал огромным талантом, который точно бы раскрылся.

Напомним, в среду стало известно, что в дорожно-транспортном происшествии на МКАД погиб актер сериала «Физрук».