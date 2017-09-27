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Политика
Городская дума Асбеста второй раз срывает заседание
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    Городская дума Асбеста второй раз срывает заседание

    15:45  27 Сентября 2017
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    Городская дума Асбеста второй раз срывает заседание

    Асбест, 27 сентября. Городская дума Асбеста Свердловской области второй раз подряд срывает заседание. Депутаты в очередной раз не смогли собрать кворум и определить спикера.

    На прошлой неделе на заседании присутствовали 12 депутатов, но для кворума необходимо 14 человек. На этот раз к собранию депутатов присоединился представитель «Единой России», а остальные проигнорировали заседание, информирует Уралинформбюро.

    В асбестской городской думе коммунистическая партия получила 11 из 21 мест. Члены партии КПРФ считают, что спикером думы должен быть представитель их партии. В свою очередь, представители партии «Единая Россия» против подобного развития ситуации.

    Стоит отметить, что гордума будет распущена, если не сможет провести заседание в течение трех месяцев.

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    Автор: Ксения Пудовкина
    #свердловск #дума #заседание #асбет
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