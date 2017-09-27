Mitsubishi резко снизила цену на свой флагманский внедорожник в России

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Москва, 27 сентября. Компания Mitsubishi Motors Corporation объявила о серьезном снижении цен на рамный внедорожник Pajero Sport, который будет производиться зимой на заводе в Калуге. Снижение стоимость объясняется российской локализацией.

Все комплектации Mitsubishi Pajero Sport с 27 сентября стали дешевле на 200 тысяч рублей. Цена полноприводного Pajero Sport с 6-ступенчатой механической трансмиссией и дизельным двигателем объемом 2,4 литра мощностью 181 л.с. составляет 2 199 000 рублей без учета спецпредложений.

Напомним, ранее сообщалось, что российский седан Lada Vesta по итогам восьми месяцев 2017 года поднялся сразу на 27 позиций в рейтинге продаж среди европейских стран.