Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ взяла в плен отряд боевиков ИГ
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Дейр эз-Зор, 27 сентября. Сирийские войска при поддержке ВКС РФ продолжают зачистку восточного берега Евфрата от боевиков «Исламского государства»1.
Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, ссылаясь на военные источники, что правительственным войскам Сирии удалось взять в плен отряд боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в восточной части провинции Дейр эз-Зор.
Игиловцы попали в плен недалеко от населенного пункта Хушам на восточном берегу Евфрата. Террористы скрывались в одном из зданий, однако были обнаружены передовыми отрядами Сирийской арабской армии.
1 Организация запрещена на территории РФ.