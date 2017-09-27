«Союзмультфильм» выпустит продолжение «Простоквашино» в 2018 году

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Москва, 27 сентября. Российская государственная киностудия мультипликационных фильмов «Союзмультфильм» планирует выпустить 30 эпизодов мультсериала «Простоквашино». Зрители увидят новые серии в 2018 году.

Об этом в среду рассказал директор киностудии Борис Машковцев, сообщает ТАСС. По словам Машковцева, это будут принципиально новые сюжеты. Мультипликаторы собираются показать зрителям приключения не только хорошо известных персонажей, но и добавить новых.

История «Простоквашино» будет по стилистике напоминать мультфильмы, которые выходили в прежние времена, но сюжетные коллизии авторы решили сделать более современными.