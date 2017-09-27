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Политика
Совфед вновь избрал Косачева на пост главы международного комитета
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    Совфед вновь избрал Косачева на пост главы международного комитета

    15:11  27 Сентября 2017
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    Совфед вновь избрал Косачева на пост главы международного комитета

    Москва, 27 сентября. Совет Федерации России принял решение переизбрать сенатора от Республики Марий Эл Константина Косачева на пост председателя комитета по международным делам. Об этом было объявлено на заседании СФ в среду.

    Непосредственно сенатор от Мордовии и бывший посол РФ в США Сергей Кисляк был назначен на пост заместителя главы международного комитета.

    Напомним, ранее стало известно о том, что экс-главком ВКС Российской Федерации Виктор Бондарев избран председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #косачев
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