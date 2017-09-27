Совфед вновь избрал Косачева на пост главы международного комитета

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Москва, 27 сентября. Совет Федерации России принял решение переизбрать сенатора от Республики Марий Эл Константина Косачева на пост председателя комитета по международным делам. Об этом было объявлено на заседании СФ в среду.

Непосредственно сенатор от Мордовии и бывший посол РФ в США Сергей Кисляк был назначен на пост заместителя главы международного комитета.

Напомним, ранее стало известно о том, что экс-главком ВКС Российской Федерации Виктор Бондарев избран председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.