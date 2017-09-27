Сирия сегодня: боевики ИГИЛ напали на курдскую деревню в Ракке, САА сдала два города в Хаме боевикам

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Сирия, 27 сентября. Сирийская армия сдала боевикам несколько населенных пунктов в провинции Хама; в юго-восточной части Сирии началось наступление САА и «Хезболлы» на позиции боевиков; переодетые террористы ИГИЛ1 проникли в курдскую деревню в Ракке. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

САА сдала освобожденные города в Хаме

В условиях продолжающихся столкновений между правительственными силами и группами вооруженных боевиков в северной части провинции Хама, Сирийская арабская армия (САА) отступила от двух ключевых городов, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Четыре дня назад элитные силы сирийской армии начали контратаку против группировок в населенных пунктах Ум Хариен и Кабибат, быстро освободив оба поселения. Однако последние сообщения военных источников говорят о том, что военнослужащие армии Башара Асада решили отказаться от позиций вокруг Ум Хариен и Кабибат, фактически вернув экстремистам населенные пункты.

Агентство отмечает, что на данный момент нет информации, объясняющей причины, по которым сирийские войска оставили свои позиции. Однако вполне вероятно, что непрекращающиеся атаки боевиков на позиции САА вокруг населенных пунктов и связанные с этим потери привели к отступлению.

Наступление САА, «Хезболлы» и союзных сил

Правительственные войска совместно с силами союзников и при поддержке ВКС РФ начали новую наступательную операцию в юго-восточной Сирии, выйдя с позиций в восточной части провинции Хомс в основные стратегические районы на юге провинции Дейр эз-Зор, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Накануне медиа-крыло «Хезболлы» выпустило видеозапись, на которой видно перемещение отрядов САА и союзников через юго-восточную пустыню Сирии в направлении станции перекачки нефти Т-2. Стратегический пустынный город Хамима, освобожденный правительственными силами и их союзниками, послужил отправной точкой для этого нового наступательного толчка.

Cтолкновения ИГИЛ с курдами в Ракке

Группа боевиков «Исламского государства»3 (ИГ2, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) проникнуть в курдскую деревню Самра, расположенную в трех километрах к востоку от города Ракка, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Как только боевики, переодетые в камуфляж, открыли огонь по курдским контрольно-пропускным пунктам в деревне, между противоборствующими сторонами вспыхнули тяжелые перестрелки, после чего Сирийские демократические силы (SDF) бросились подкрепление в деревню. Несмотря на перестрелки, продолжавшиеся несколько часов, вся группа боевиков ИГИЛ была в конечном счете уничтожена, одна из их бомб в машине была нейтрализована. Сообщается также, что отряды SDF потеряли порядка 40 бойцов.

Между тем в окрестностях Маслаба, Сины и Аль-Нахда в столице провинции Ракка вспыхнули новые столкновения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.