Ипотека как точка роста: эксперты рассказали, что ожидает рынок недвижимости в России

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил, что регионы могут не достигнуть планового показателя по количеству введенных квадратных метров жилья. Глава Кабмина связал это с экономическим кризисом последних двух лет.

«Причина в том, что 2015 год — это как раз был пик кризиса, жилищный рынок просел, немногие покупали квартиры, поэтому инвесторы почти не запускали новых проектов по строительству многоквартирных домов. Этот отложенный эффект в том числе мы ощущаем сейчас», — сообщил Медведев на заседании президиума Совета по приоритетным проектам.

Также премьер остановил свое внимание на рынке ипотеки, который за последнее время показал ощутимый рост. Это стало возможно благодаря снижению ключевой ставки и как следствие — падению ставок по коммерческим кредитам, сообщает Газета.ru.

Президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский пессимизма Дмитрия Медведева не разделяет.

«Ситуацию со свободным жильем в Москве и Санкт-Петербурге можно оценить на «пятерку». Вводится достаточно большое количество жилья комфорт- и эконом-класса. Если говорить про Петербург, по итогам 2017 года я ожидаю, что будет введено 3 миллиона квадратных метров жилья, в Ленинградской области — около 2 миллионов, возможно, чуть меньше. И самое главное, что емкость рынка по приобретению этих объемов тоже достаточно высокая. В прошлом году был спрос на 4 миллиона квадратных метров первичной недвижимости. Как президент ассоциации риэлторов, я не прогнозирую кардинального ухудшения ситуации с вводом жилья», — говорит Горский.

Эксперт отмечает, что спрос на ипотеку значительно и последовательно увеличивается: 60% возводимого жилья приобретается с привлечением жилищных кредитов, это серьезный показатель. Так, спрос на ипотечные продукты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вырос на 40% в 2016 году.

«Застройщики стали вводить небольшие квартиры площадью до 25-26 квадратных метров, это тоже подогревает спрос со стороны граждан», — объясняет Игорь Горский.

Президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области подчеркивает, что после кризисных годов застройщики не стремятся повышать цены, вместо этого они используют российские строительные материалы и заключают договоры подряда с отечественными компаниями.

«Для застройщиков важны объемы продаваемого жилья, поэтому цена кардинально увеличиваться не будет. Это тоже способствует существенному увеличению спроса», — заключает эксперт.

Как рассказал ФАН источник в крупной региональной строительной компании, работающей в городе-полумиллионнике, на периферии также не ожидают снижения количества объемов вводимого жилья.

«У нас не продано порядка 1000 квартир, это немало. Кроме того, получены разрешения на строительство по ряду крупных объектов. От реализации этих проектов мы отказываться не собираемся, поэтому я не вижу предпосылок к сокращению объемов ввода», — заключает собеседник.

Ранее глава Минстроя Михаил Мень сообщил о том, что в России может подорожать квадратный метр. Он связал это с потенциальным снижением темпов строительства жилой недвижимости, а также с ростом популярности ипотеки. Как оценило ситуацию на рынке экспертное сообщество — в материале Федерального агентства новостей.