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Россия
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Общество
Родственница Николая II требует отменить показ «Матильды»
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    Родственница Николая II требует отменить показ «Матильды»

    14:50  27 Сентября 2017  /обновлено: 15:32  27 Сентября 2017
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    Родственница Николая II требует отменить показ «Матильды»

    Москва, 27 сентября. Вдова племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова заявила, что режиссер Алексей Учитель нарушил ее авторские права, сняв фильм «Матильда», сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

    «Ближайшая родственница Николая Второго, нашего святого государя, помимо иска предупредила в установленном порядке Учителя прекратить нарушение ее прав», — опубликовала Поклонская на своей странице в социальной сети Facebook.

    По словам депутата, вдова племянника российского императора «является обладателем авторского права на сценарий», который был передан ей его владельцем. Обращения по «Матильде» уже были направлены министру культуры Владимиру Мединскому и генеральному прокурору Юрию Чайке.

    В своем сообщении Куликовская-Романова просит Мединского отозвать прокатное удостоверение «Матильды», а генпрокурора — начать проверку в отношении Учителя.

    Родственница Николая II требует отменить показ «Матильды»

    От самого режиссера вдова требует прекратить демонстрацию картины до согласования материалов. В обратном случае она грозится подать в суд и взыскать с Учителя материальный ущерб за причиненный моральный вред.

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    Автор: Дима Оленин
    #поклонская #матильда
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