В Европарламенте посулили Украине новые проблемы из-за закона об образовании

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Брюссель, 27 сентября. У Украины могут быть проблемы в отношениях с Евросоюзом и Россией из-за нового закона об образовании, заявила депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом.

Тоом считает закон, подписанный президентом Украины Петром Порошенко, невыполнимым.

«Я понимаю, зачем он (Порошенко. — Прим. ФАН) это делает — по политическим соображениям, — заметила она. — И риторика очень знакомая. Никаких больших возможностей это не даст».

Евродепутат констатировала, что за три года перевести всю систему образования в стране на другой язык технически невозможно. Кроме того, подчеркнула она, это осложнит отношения Украины с другими странами.