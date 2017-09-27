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Общество
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Политика
В Европарламенте посулили Украине новые проблемы из-за закона об образовании
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    В Европарламенте посулили Украине новые проблемы из-за закона об образовании

    18:49  27 Сентября 2017
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    В Европарламенте прогнозируют Украине новые проблемы из-за закона об образовании

    Брюссель, 27 сентября. У Украины могут быть проблемы в отношениях с Евросоюзом и Россией из-за нового закона об образовании, заявила депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом.

    Тоом считает закон, подписанный президентом Украины Петром Порошенко, невыполнимым.

    «Я понимаю, зачем он (Порошенко. — Прим. ФАН) это делает — по политическим соображениям, — заметила она. — И риторика очень знакомая. Никаких больших возможностей это не даст».

    В Европарламенте прогнозируют Украине новые проблемы из-за закона об образовании

    Евродепутат констатировала, что за три года перевести всю систему образования в стране на другой язык технически невозможно. Кроме того, подчеркнула она, это осложнит отношения Украины с другими странами.

    «Очень плохо отреагировали поляки, венгры, румыны недовольны. Это один очаг напряженности — со странами ЕС, - цитирует ее RT. - Второй очаг напряженности — конечно, с русскоязычным населением».

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #евросоюз #украина #европарламент #образование #закон
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