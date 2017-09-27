Васильева назвала преступлением платные занятия в школах

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Москва, 27 сентября. Глава Минобрнауки Ольга Васильева назвала преступлением платные уроки в школах и призвала с этим бороться.

Глава ведомства, выступая в рамках «правительственного часа» в Госдуме, вспомнила о договоре одной из подмосковных школ. По ее словам, в этом заведении шестиклассникам вменяются дополнительные платные занятия по русскому языку и математике.

«Это преступление. И с этим надо бороться», — подчеркнула Васильева.

Министр выступила против оказания любых платных услуг в школе, сообщает «Парламентская газета». «Даже покупки мыла и занавесок, быть не может», — сказала она.

Ранее Васильева заявила, что мобильные телефоны на уроках в школах мешают учебному процессу.