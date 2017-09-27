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Россия
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Общество
Васильева назвала преступлением платные занятия в школах
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    Васильева назвала преступлением платные занятия в школах

    15:01  27 Сентября 2017
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    Васильева назвала преступлением платные занятия в школах

    Москва, 27 сентября. Глава Минобрнауки Ольга Васильева назвала преступлением платные уроки в школах и призвала с этим бороться.

    Глава ведомства, выступая в рамках «правительственного часа» в Госдуме, вспомнила о договоре одной из подмосковных школ. По ее словам, в этом заведении шестиклассникам вменяются дополнительные платные занятия по русскому языку и математике.

    «Это преступление. И с этим надо бороться», — подчеркнула Васильева.

    Министр выступила против оказания любых платных услуг в школе, сообщает «Парламентская газета». «Даже покупки мыла и занавесок, быть не может»,  — сказала она.

    Васильева назвала преступлением платные занятия в школах

    Ранее Васильева заявила, что мобильные телефоны на уроках в школах мешают учебному процессу.  

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    Автор: Борис Любимов
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