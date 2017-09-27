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Ракка: произошло крупное столкновение ИГ и курдов, есть потери с обеих сторон
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    Ракка: произошло крупное столкновение ИГ и курдов, есть потери с обеих сторон

    15:03  27 Сентября 2017  /обновлено: 15:09  27 Сентября 2017
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    Ракка: произошло крупное столкновение ИГ и курдов, есть потери с обеих сторон

    Ракка, 27 сентября. В результате крупного столкновения между курдами и боевиками «Исламского государства»1 обе стороны потеряли около 40 человек.

    Крупный отряд боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) сумел прорваться в подконтрольное курдам поселение Самра, расположенное в трех километрах к востоку от города Ракка. В населенном пункте начались ожесточенные перестрелки, сообщает портал «Аль-Масдар».

    Столкновения длились несколько часов, боевики использовали автомобили, начиненные взрывчаткой. Курды начали стягивать к Самре свежие силы и смогли отстоять населенный пункт. По приблизительным данным курды и исламисты потеряли по сорок человек убитыми.

    Сообщается, что новые столкновения начались около поселений Аль-Нахда, Машлаб и Синаа в провинции Ракка.

    Ракка: произошло крупное столкновение ИГ и курдов, есть потери с обеих сторон

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #курды #ракка
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