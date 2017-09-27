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Россия
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Политика
Ирак: парламент дал Абади право ввести войска в район нефтяных месторождений Киркука
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    Ирак: парламент дал Абади право ввести войска в район нефтяных месторождений Киркука

    15:02  27 Сентября 2017
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    Ирак: парламент дал Абади право ввести войска в район нефтяных месторождений Киркука

    Багдад, 27 сентября. Иракский парламент дал мандат премьер-министру Хайдеру Абади на ввод войск в спорный район нефтяных месторождений в расположенной на севере страны провинции Киркук. Кроме того, как сообщает Reuters, парламент Ирака попросил Абади вернуть под контроль Багдада город Киркук, который в настоящее время находится под контролем властей Иракского Курдистана и его военных формирований пешмерга.

    Ирак: парламент дал Абади право ввести войска в район нефтяных месторождений Киркука

    Ранее стало известно, что власти Ирака призвали Иракский Курдистан отменить результаты референдума о независимости, на котором более 90% жителей населенных преимущественно курдами регионов Ирака выступили за независимость Курдистана от Багдада и создание нового государства. Абади заявил, что «Багдад вернет себе Курдистан силой закона», однако «не может быть борьбы между сынами одной родины». При этом результаты референдума «не будут даже обсуждаться». Премьер-министр потребовал от курдов вывести пешмергу с территории Киркука и передать Багдаду контроль над международными аэропортами в Эрбиле и Сулеймании.

    Ирак: парламент дал Абади право ввести войска в район нефтяных месторождений Киркука

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    Автор: Валентин Меликов
    #абади
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