Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Россия
Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие
Россия
Васильевой понравилась идея о бесплатном молоке для школьников
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Васильевой понравилась идея о бесплатном молоке для школьников

    15:32  27 Сентября 2017
    45

    Васильевой понравилась идея о бесплатном молоке для школьников

    Москва, 27 сентября. Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева поддерживает инициативу о предоставлении бесплатного молока школьникам.

    «Что касается молока — а в некоторых региона еще молоко и яблоки — конечно, мы только за. Если будет финансирование, мы только за», — подчеркнула политик, отвечая на вопрос депутата Государственной думы России Казбека Тайсаева.

    Напомним, ранее стало известно о том, что министерство сельского хозяйства РФ предложило правительству подумать о возможности регулирования цен на молоко в стране.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #россия #молоко
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103231

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29433

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42953

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23081

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8842
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        15:44   27 Сентября 2017
        48
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        226
        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        9:09   27 Сентября 2017
        1479
        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        8:22   27 Сентября 2017
        3421