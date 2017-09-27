Васильевой понравилась идея о бесплатном молоке для школьников

Москва, 27 сентября. Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева поддерживает инициативу о предоставлении бесплатного молока школьникам.

«Что касается молока — а в некоторых региона еще молоко и яблоки — конечно, мы только за. Если будет финансирование, мы только за», — подчеркнула политик, отвечая на вопрос депутата Государственной думы России Казбека Тайсаева.