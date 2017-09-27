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Дейр эз-Зор: ВВС США эвакуируют боевиков ИГ для дальнейших операций против САР
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    Дейр эз-Зор: ВВС США эвакуируют боевиков ИГ для дальнейших операций против САР

    14:34  27 Сентября 2017  /обновлено: 15:14  27 Сентября 2017
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    Дейр эз-Зор: ВВС США эвакуируют боевиков ИГ для дальнейших операций против САР

    Дамаск, 27 сентября. Американская военная авиация регулярно переправляет боевиков «Исламского государства»1 в безопасные районы, заявили в МИД Сирии.

    Министр иностранных дел Сирийской арабской республики Валид аль-Муаллем сообщил, что власти Дамаска обладают информацией и показаниями очевидцев, которые доказывают участие ВВС в эвакуации исламистов на территории провинции Дейр эз-Зор.

    По данным министра иностранных дел САР американские ВВС вывозят боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из зон ведения активных военных действий и переправляют их в безопасные регионы для последующего использования в атаках на позиции правительственных войск.

    Аль-Муаллем подчеркнул, что американские военные находятся на территории Сирийской арабской республики незаконно и без разрешения властей Дамаска.

    Дейр эз-Зор: ВВС США эвакуируют боевиков ИГ для дальнейших операций против САР

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дейр эз-зор #ввс сша
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