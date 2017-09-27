Виват русскому флоту: линейный корабль «Полтава» спустят на воду уже весной

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Обычно разбить бутылку хорошего вина достаточно обидно. Но встречаются исключения из этого правила.

22 сентября глава Счетной палаты Татьяна Голикова разбила бутылку шампанского (крымского!) о борт второго корабля проекта 22220 — атомного ледокола «Сибирь». После чего корпус новейшего атомохода соскользнул со стапеля Балтийского завода в воду, дав тем самым повод полномочному представителю президента в Северо-Западном федеральном округе Николаю Цуканову зачитать поздравление от главы государства, зрителям — порадоваться, а СМИ — наполнить новостные ленты контентом, посвященным уверенному шествию российского флота по пути прогресса.

При этом мало кто вспомнил, что не так уж и далеко от Балтийского завода, в Лахте, российские кораблестроители пытаются провернуть колесо истории вспять и построить заново то, что один раз уже было построено. Занимается этим нетривиальным делом историческая верфь «Полтава». Корреспондент Федерального агентства новостей посетил это примечательное место.

Трофеи и штурмовщина

Началась эта история еще в октябре 1696 года, когда Боярской Думой под нажимом Петра I было принято решение: «Морским судам быть!» К лету 1709 года, когда была одержана Полтавская виктория над армией короля Швеции Карла XII, царь-плотник изрядно продвинулся в деле создания отечественного ВМФ. Одна беда — созданный немалыми трудами Азовский флот на Балтику, становившуюся главным морским ТВД, передислоцироваться по понятным причинам никак не мог.

В общем, чтобы окончательно склонить шведов к миру, Петру требовался свой собственный флот на Балтийском море. В первую очередь необходимы были парусные многопушечные линейные корабли, способные на равных поспорить со своими шведскими «коллегами».

Дело было настолько ответственным, что царь взялся за проектирование первого полноценного линейного корабля для Балтфлота сам. В ближайшие помощники себе Петр взял талантливейшего кораблестроителя Федосея Скляева. Тот успел отлично зарекомендовать себя при постройке для Азовского флота «Гото Предестинация» — первого российского линейного корабля, спроектированного без участия иностранных специалистов.

Получивший знаковое название «Полтава» первый балтийский 54-пушечник заложили 5 декабря 1709 года на верфи Санкт-Петербургского адмиралтейства. Как сейчас сказали бы, геополитическая обстановка поторапливала. Корабль строился из сырого дерева, поскольку сушить было некогда, и вооружался не теми орудиями, что предусматривались проектом, а теми, что бог послал, — включая трофейные стволы.

Опытных кадров среди работников верфи не хватало, так что качество заменили количеством. На постройке «Полтавы» одних плотников трудилось свыше 300 человек! «Штурмовщина», конечно, отрицательно сказывалась на качестве работ. Но зато уже 15 июня 1712 года корабль спустили на воду, а еще через год на полностью введенной в строй «Полтаве» взвился флаг Петра I.

По иронии судьбы, повоевать «Полтаве» так и не довелось. После 1732 года пришедший в совершенную ветхость корабль в Лахте разобрали на дрова.

По новой иронии все той же судьбы, летом 2013 года флагман Петра Великого во все той же Лахте (!) начали строить заново. Впрочем, заслуживающие доверия источники свидетельствуют о том, что в 2013-м в роли судьбы выступил никто иной как глава «Газпрома» Алексей Миллер. Именно он, давно увлеченный личностью Петра, предложил построить копию «Полтавы», чтобы превратить ее в действующий корабль-музей.

Впервые в новейшей истории

Нельзя сказать, что в России ранее не строили реплики крупных парусников. Еще в 1999 году на верфи «Петровское Адмиралтейство» по инициативе выпускника ЛКИ Владимира Мартуся была построена действующая копия первого фрегата Балтийского флота «Штандарт». В 2014 году на верфи деревянного судостроения «Варяг» по инициативе губернатора Воронежской области Алексея Гордеева построили действующую копию уже упоминавшегося линейного корабля «Гото Предестинация».

Но полноценными копиями эти два парусника все же назвать было сложно. Достаточно сказать, что «Штандарт» имеет вспомогательные двигатели, а нижняя часть корпуса «Гото Предестинация» вообще выполнена из металла.

Сотрудникам же созданной в Лахте для реализации инициативы Миллера исторической верфи «Полтава» предстояло воссоздать линейный корабль XVIII века настолько близко к оригиналу, насколько это было вообще возможно. Это в разы усложняло задачу. Тем не менее, коллектив исторической верфи, включающий и тех, кто в конце 90-х строил «Штандарт», с большим энтузиазмом взялся за решение поставленной задачи.

Последняя выглядела примерно так.

Предполагалось за те же три года, что ушли у петровских мастеров на постройку первой «Полтавы», силами 100–150 человек воссоздать почти с нуля чертежи линейного корабля, изыскать потребное количество кубометров корабельного леса (дуб, лиственница, сосна) и необходимое количество (1059 кв. м.) парусины, добавить к этому мало предсказуемое количество пеньковых канатов разной длины и диаметра, построить (начиная с мидель-шпангоута) 1210-тонный корпус «линейника», изготовить где-то (где?! в Воткинске!) 54 массо-габаритных макета чугунных артиллерийских орудия трех разных калибров и т.д., и т.п.

Затем торжественно спустить корпус корабля на воду, установить на штатные места макеты орудий, озаботиться монтажом рангоута и такелажа, оформить «Полтаву» согласно Регистру как стоечное судно, набрать на «Полтаву» музейный экипаж, довести «Полтаву» до музейного причала, на чем под крики «Виват!» и закруглиться.

Бонусами к вышеописанному значились:

— постройка впервые со времен Российской империи адмиралтейской модели корабля в масштабе 1:12;

— ремонтные работы на других российских парусниках, а также крейсере «Аврора»;

— достройка марсельной шхуны «Леди Л»;

— столярные мастер-классы и артиллерийские корабельные учения;

— походы с подростками под парусами в учебные плавания и организация на верфи экскурсий для всех желающих.

Что в лапах у льва?

Сразу скажем, что за истекшее с момента закладки копии «линейника» время строителям «Полтавы» удалось все задуманное — за исключением постройки, собственно, самого линейного корабля. Слишком велики оказались трудности постройки в XXI веке парусника XVIII века, слишком много проблем пришлось решать при поиске необходимых стройматериалов. И все это — силами пусть и квалифицированного, но небольшого числа энтузиастов.

Да и неясностей с отдельными конструктивными узлами парусника тоже хватало, особенно — в части элементов декора носовой части. Очень быстро историки и строители пришли к мысли, что над форштевнем «Полтавы» красовался лев. Но… какой? Что он держал в лапах? Какая у него на голове была корона и была ли вообще?

А внешняя окраска бортов корабля — какой она была, «голландской» или «английской»? Изнутри борта корабля красили в красный цвет целиком или «кровавым цветом» покрывали лишь крышки пушечных портов? Пропитку какими консервантами использовать, чтобы увеличить устойчивость древесины к гниению?..

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Все эти нюансы в комплексе привело к тому, что работы над корпусом «Полтавы» затянулись. Объективные трудности личный состав исторической верфи преодолевает с честью и без каких-то признаков уныния. Да и некогда им унывать. По мере продолжения постройки корабля на верфи появились свои кузнечная, парусная, рангоутная, такелажная мастерская и мастерская резьбы по дереву.

Один из мастеров прокомментировал это так: «Мы — сами с усами, все, что можем, — делаем сами! Ну, а то, что «Полтава» все еще в ангаре, это же хорошо. Чем больше тщательности при строительных работах, тем дольше жизнь корабля!»

Запретное слово «пушки»

...Поднявшись по лесам, прислоненным к бархоуту, мы перебрались через фальшборт и оказались на опер-деке «Полтавы» — аккурат между камбузом и спуском на гон-дек. После чего получили возможность с высоты палубы линейного корабля, вознесенной на 14 метров над полом строительного ангара, осмотреть окрестности.

Оные впечатляли. На корабле уже герметизировалась бортовая обшивка и активно возводились надстройки. Приняв крайне причудливую позу, резчик работал над носовым украшением. В помещении будущего офицерского винного погреба (как звучит-то!) на переборке были аккуратно вывешены уже готовые фрагменты декора кормовой части — двуглавый орел, дующие в трубы фигуры глорий топлесс и вырезанное на деревянном картуше название корабля.

«Полтава» еще стояла на стапеле, но уже ощущалась живой, пахла густой смолой и свежей стружкой. В адмиральском салоне маячил выполненный из фанеры двухметровой высоты силуэт Петра I, наглядно демонстрировавший, насколько тяжело приходилось в узком межпалубном пространстве «линейника» царю, обладающему ростом баскетболиста…

После осмотра «Полтавы» мы улучили момент побеседовать со строителями корабля и членами его экипажа. Первым делом мы навестили воздвигнутую на берегу для артиллерийских корабельных учений учебную артиллерийскую палубу… Так и хочется добавить — с широким ассортиментом артиллерийских орудий. Но на «Полтаве» блюдут закон, так что даже в обыденных разговорах стараются вместо слова «пушки» использовать термин «массо-габаритные макеты».

Бывший специалист по рекламе Михаил Сердюков, ныне занимающий должность канонира «Полтавы», наглядно продемонстрировал нам, что такое по-настоящему лихо обращаться с фитилем, протравником, банником и прочими артиллерийскими принадлежностями. Затем — легкое движение запальной тростью, шипение фитиля, и ММГ корабельной шестифунтовки ахнул не хуже полуденной пушки Петропавловки. Сказать, что это было впечатляюще, — ничего не сказать.

На вопрос о том, есть ли у него мечта, Михаил улыбнулся, бросил взгляд в сторону Финского залива и только затем ответил:

— Эх, мне бы — бортовой залп…

Дуб, фанера и Регистр

Главный строитель «Полтавы» Михаил Плеханов пояснил нам, чем копия линейного корабля конструктивно будет отличаться от оригинала:

— Во-первых, палуба. Исторически орудийная палуба — это 100 мм дуба. Дуб найти на палубу нам было бы нереально — с хорошим дубом проблемы. Мы догадались сделать палубу трехслойной: сверху доска в 25 мм, снизу такая же, посередине — фанера. При этом смотришь снизу или сверху — настоящая дубовая палуба, а что внутри фанера — никто не видит. Конструкция получается вполне водонепроницаемой, жесткой и долговечной. Во-вторых, чтобы соблюсти требования Регистра, мы установили водонепроницаемые таранную и ахтерпиковую переборки, а также водоотливную, противопожарную и вентиляционные системы.

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Возле ошвартованной у верфи «Леди Л» мы встретили Максима Коршунова. Сейчас он — старший бригадир, мастер рангоута и такелажа, а также капитан шхуны. До этого Максим успел пройти путь от матроса до капитана на фрегате «Штандарт», принять участие в реанимации рангоута и такелажа учебных фрегатов «Херсонес» и «Надежда».

Я прекрасно помню, в каком «убитом» состоянии «Херсонес» достался России от Украины в 2014-м после воссоединения Крыма с Россией. И как я был изумлен, узнав, что уже летом 2016 года блистающий новой краской учебный фрегат закончил ремонт. Поэтому удержаться от вопроса, что в истории реанимации «Херсонеса» было самым трудным, оказалось невозможно.

— Рангоут и такелаж, — немедленно ответил Максим. — Ржавые тросы, ржавые мачты, ржавые реи. Топенанты верхних реев ломались пополам руками!.. Я знаком с боцманами, давно ходившими на этой серии парусников. Так вот, они признались — такого объема ремонта, который нам пришлось осуществить на «Херсонесе», эти корабли за всю свою историю не знали. Мы пришли на корабль, который перед этим 10 лет простоял у стенки без какого-либо движения. На борту оставалась вахта из ветеранов, из тех людей, которые на фрегате с 1988-го ходили. Но это все — пожилые люди, и только собственными силами содержать в надлежащем виде «Херсонес» они, конечно, не могли… В общем, капитальный ремонт получился — будьте здоровы!..

Прикоснуться к великой эпохе

Наконец, мы добрались до кабинета (так и хочется написать — каюты) генерального директора исторической верфи Андрея Грошикова.

— Андрей Викторович, зачем современному Санкт-Петербургу нужен линейный корабль эпохи Петра? Ладно — адмиралтейская модель: ее под крышу музея поставишь, и заботы кончились. Но вы же строите полноразмерную «Полтаву». Неужели этот корабль сейчас нужен?

— Конечно, нужен! В первую очередь, он нужен не столько Санкт-Петербургу или нам, сколько нашим детям. Нужен для того, чтобы они почувствовали связь времен и неразрывность нашей истории. Почувствовали руками и даже, если угодно, носом. Служба на петровском флоте была отнюдь не сахар. Теснота, сырость, качка, строжайшая дисциплина — не каждый такое выдерживал. Но те, кто выдерживал, творили историю России. Вот эти люди и должны становиться кумирами наших подростков. Получить возможность прикоснуться к великой эпохе, попробовать примерить на себя — вот для чего нужна «Полтава».

— Первому кораблю, носившему это имя, не довелось участвовать в морских сражениях. Не умаляет ли это значение флагмана Петра I для истории российского флота?

— Ни в коей мере. Во время Северной войны и после ее окончания «Полтава» честно исполняла роль фактора сдерживания для недругов России.

— Штатный экипаж «Полтавы» насчитывал не менее 350 человек. Откуда в XXI веке возьмутся люди для укомплектования музейного экипажа парусного линейного корабля?

— «Полтаву» планируется использовать как стоечное судно, так что экипаж нам понадобится не столь многочисленный. Наконец, не будем забывать, что Россия владеет самым многочисленным в мире флотом крупных парусников.

— «Крузенштерн», «Седов», «Паллада», «Мир», «Надежда», «Херсонес»…

— Именно. Причем это случилось не вчера. На текущий момент у России имеется большое количество капитанов, старших помощников, боцманов, вахтенных офицеров, имеющих опыт управления крупными парусниками. Даже не так — владеющих уникальным таинством вождения больших парусников! Образно говоря, я сейчас могу свистнуть, и 20 опытных моряков через полчаса выведут в море марсельную шхуну с площадью парусности под 770 кв. м. Выведут в хороший ветер! Так что никакой проблемы с комплектованием экипажа для «Полтавы» я не вижу. У нас для этого вполне хватает моряков не только умелых, но и, я бы сказал, достаточно сумасшедших. В хорошем смысле.

— С экипажем понятно. Но чем историческая верфь станет заниматься после «Полтавы»? Что будет дальше?

— Дальше? Как я уже сказал, у России — самый многочисленный в мире флот крупных парусников. Их рангоут и такелаж давно нуждаются в ремонте, так что без работы мы не останемся. Но вообще, у нас есть новая сумасшедшая идея — построить для Черного моря реплику знаменитого брига «Меркурий». Сделать из него не музей, а учебный парусник. Это для нас легче, быстрее, дешевле, чем та же «Полтава». Поверьте — после нее мы с «Меркурием» справимся просто на раз-два!..

Признаемся, покидать дружный коллектив исторической верфи нам отчаянно не хотелось. Но работа есть работа. Мы уезжали из Лахты, трепетно высчитывая по календарю примерный срок спуска линейного корабля на воду. Это должно случиться уже следующей весной. Как говорится, запасаемся бутылкой шампанского и ждем!..