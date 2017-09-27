Социальный лифт для молодых: эксперт объяснил, зачем Путин заменяет губернаторов

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Ротационные процессы в губернаторском корпусе направлены на его обновление, в результате которого регионами будут руководить молодые широкопрофильные специалисты. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связаны ротационные процессы среди руководителей российских регионов. Как запущенная президентом России ротация губернаторского корпуса поможет вывести российские регионы на новый уровень, Федеральному агентству новостей, объяснил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Обращаю ваше внимание, что отставки и назначения происходят именно сейчас, после региональных выборов, — отметил эксперт. — Казалось бы, региональное начальство понадеялось, что сейчас его оставят в покое. Нет. Дело в том, что сейчас самая дальняя точка перед следующими региональными выборами в сентябре 2018 года. И у новых врио есть хорошее «плечо» для того, чтобы сформировать свой политический профиль и уверенно выступить на выборах через год».

По словам Алексея Мухина, обновление губернаторского корпуса имеет и другие очень важные причины.

«Что касается замены стареющего губернаторского корпуса на молодых профессионалов — эффективных менеджеров — то это тоже часть, я бы сказал, президентской кампании. Я ни на что не намекаю, но установка на замену персонального ряда глав регионов подчиняется вполне определенной логике. Новые губернаторы — молодые, амбициозные — признаны вывести вверенные им регионы на новый качественный уровень и сделать их привлекательным для населения, чтобы оно оставалось в этих регионах и участвовало в их развитии», — подчеркнул собеседник ФАН.

По словам эксперта, эта программа направлена, в том числе, на то, чтобы молодые специалисты не уезжали из своих регионов, а помогали их развивать.

«Существует довольно серьезный проект по созданию социальных лифтов на региональном уровне, чтобы молодежь не ориентировалась на обязательный отъезд в какие-нибудь Петербург, Москву, и т.д., а оставалась в регионе и помогала развивать регион, как говорится, «на земле». В связи с этим вполне просматривается логика новых кадровых назначений президента», — отметил Алексей Мухин.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин своим указом уволил многолетнего губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, назначив временно исполняющим обязанности главы региона первого заместителя главы Минпромторга Глеба Никитина. Ранее Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив Дмитрия Азарова врио главы региона. В СМИ появляется информация и о других возможных изменениях в рядах руководителей российских регионов.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, «ротационный процесс в корпусе руководителей регионов — это абсолютно нормальный, востребованный и ожидаемый процесс». Он отметил, что в руководство субъектами РФ приходят «молодые, талантливые, широкопрофильные специалисты», имеющие большой опыт работы как в органах федеральной власти, так и на региональном уровне.