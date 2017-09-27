Снайперская винтовка «Точность» принята на вооружение ФСБ и Росгвардии

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Москва, 27 сентября. Новейшая российская снайперская винтовка ОРСИС-5000, которая входит в снайперский комплекс «Точность», была официально принята на вооружение спецслужб в России — ФСБ, ФСО и Росгвардии. Об этом сообщил руководитель Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров.

«В этом году принята на вооружение ФСБ, ФСО и Росгвардии новейшая снайперская винтовка «Точность». Сейчас решается вопрос серийной поставки», — рассказал Семизоров РИА Новости.

Как отметил глава ЦНИИТочмаша, на данный момент трудно сказать, когда винтовка будет принята на вооружение Минобороны РФ — военное ведомство оказалось более требовательным к технологиям, используемым при создании винтовки, а кроме того, поставило в качестве условия использование деталей и материалов только российского производства — а на данный момент в винтовке «Точность» используется несколько импортных деталей.

Высокоточная снайперская винтовка обладает прицельной дальностью стрельбы в 1,5 км, и выпускается под несколько видов боеприпасов калибров 7,62, 8,6 и 6,7 мм. Масса винтовки составляет от 6,1 до 6,5 кг, вместимость магазина составляет 5 или 10 патронов.