Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Украинка обчистила квартиру отдыхавших в Крыму москвичей
Технологии
Снайперская винтовка «Точность» принята на вооружение ФСБ и Росгвардии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Снайперская винтовка «Точность» принята на вооружение ФСБ и Росгвардии

    14:38  27 Сентября 2017
    145

    Снайперская винтовка «Точность» принята на вооружение ФСБ и Росгвардии

    Москва, 27 сентября. Новейшая российская снайперская винтовка ОРСИС-5000, которая входит в снайперский комплекс «Точность», была официально принята на вооружение спецслужб в России — ФСБ, ФСО и Росгвардии. Об этом сообщил руководитель Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров.

    «В этом году принята на вооружение ФСБ, ФСО и Росгвардии новейшая снайперская винтовка «Точность». Сейчас решается вопрос серийной поставки», — рассказал Семизоров РИА Новости.

    Как отметил глава ЦНИИТочмаша, на данный момент трудно сказать, когда винтовка будет принята на вооружение Минобороны РФ — военное ведомство оказалось более требовательным к технологиям, используемым при создании винтовки, а кроме того, поставило в качестве условия использование деталей и материалов только российского производства — а на данный момент в винтовке «Точность» используется несколько импортных деталей.

    Снайперская винтовка «Точность» принята на вооружение ФСБ и Росгвардии

    Высокоточная снайперская винтовка обладает прицельной дальностью стрельбы в 1,5 км, и выпускается под несколько видов боеприпасов калибров 7,62, 8,6 и 6,7 мм. Масса винтовки составляет от 6,1 до 6,5 кг, вместимость магазина составляет 5 или 10 патронов.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103225

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29433

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42952

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23079

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8841
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        226
        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        9:09   27 Сентября 2017
        1478
        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        8:22   27 Сентября 2017
        3419
        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        5:23   27 Сентября 2017
        2930