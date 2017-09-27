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Дюмин рассказал о достижениях Тульской области за 2017 год
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    Дюмин рассказал о достижениях Тульской области за 2017 год

    14:34  27 Сентября 2017
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    Дюмин рассказал о достижениях Тульской области за 2017 год

    Тула, 27 сентября. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал о достижениях региона за 2017 год в ходе заседания Совета Федерации.

    Дюмин напомнил, что текущий год является Годом экологии в России. В связи с этим в регионе было организовано около 100 мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды. По словам главы Тульской области, власти разработали экономическую карту региона и провели комплекс мероприятий, направленных на охрану природного богатства.

    Кроме того, Дюмин затронул тему обороноспособности России. Сейчас в Тульской области в данной сфере работают 25 предприятий. У правительства региона налажен конструктивный диалог с госкорпорацией «Ростех».

    По словам Дюмина, уже два года Тульская область занимает второе место в инвестиционном рейтинге регионов страны.

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    Автор: Алексей Громов
    #тульская область
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