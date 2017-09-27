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Ученые объяснили, почему лечить грипп нужно в хорошем настроении
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    Ученые объяснили, почему лечить грипп нужно в хорошем настроении

    14:35  27 Сентября 2017  /обновлено: 14:41  27 Сентября 2017
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    Ученые объяснили, почему лечить грипп нужно в хорошем настроении

    Лондон, 27 сентября. Бороться с гриппом помогает хорошее настроение больного, заявили исследователи университета Ноттингема.

    По мнению ученых, действие вакцины против гриппа будет эффективнее, если в день введения препарата у больного было хорошее настроение. Они отмечают, что это является залогом хорошей работы организма в борьбе с вирусом путем укрепления иммунитета.

    Эксперты подчеркивают, что чем выше настроение человека, тем крепче становится его иммунитет. По их оценкам, иммунитет людей в хорошем расположении духа на 15% выше, передает «Вечерняя Москва».

    Ученые объяснили, почему лечить грипп нужно в хорошем настроении

    Ранее британские ученые назвали главный недостаток заменителей молока.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #ученые #грипп #хорошее настроение
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