Диверсия, халатность или суданский след: Борис Рожин разобрал версии ЧП под Винницей

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Известный блогер Борис Рожин (colonelcassad) по косточкам разобрал официальную версию пожара на украинском складе боеприпасов под Винницей.

Рожин сработал на опережение. О том, что украинская сторона попытается объяснить случившееся российской диверсией — устроенной, как мы теперь знаем, чуть ли не с помощью дронов-беспилотников — блогер предупредил заранее. Тут, впрочем, ничему особо удивляться не следует. Российская диверсия — как часто отмечают различные эксперты, уже стала дежурным оправданием украинских властей.

Не уберегли!

Блогер, в отличие от украинских СМИ, обозначает точный номер склада, где случился пожар. Это армейский склад № 439 в поселке Калиновка в 20 километрах от Винницы.

Украинские СМИ настаивают на то, что пожар начался после «российской атаки».

«Враг продолжает планомерно наносить удары по военной инфраструктуре Украины. Эта катастрофа лишает нас огромных запасов боеприпасов. Рассредоточить боеприпасы не удалось несмотря на неоднократные нападения противника. Дозвониться сейчас на арсенал не получается. Это тяжелейший удар по обороноспособности Украины, который требует чрезвычайных мер и решений», — цитирует Рожин сетования украинского издания Цензор.Нет.

По версии самого Рожина, пожар на складе в Винницкой области скорее произошел из-за халатности обслуживающего его персонала. Не такая драматичная версия, как кремлевские беспилотные летательные аппараты, разбомбившие склад по личному распоряжению президента России, но также заслуживающая внимания.

Так, напоминает, Рожин о близящейся техногенной катастрофе на складе, где хранится 48-й арсенал Минобороны Украины, киевские власти предупреждали еще 10 лет назад. Удивительно, что возгорание не произошло раньше.

Рожин также поделился с общественностью фото бравых армейских складовщиков и защитников 48-го арсенала.

«Что могло пойти не так?» — иронично вопрошает блогер.

Есть, впрочем, и другой вариант. Целенаправленный поджег, осуществленный самими складовщиками.

«В целом, помимо очевидных версий связанных с халатностью и диверсией, я бы не исключал, что опять заметают какие-то следы, связанные с продажей оружия с Украины за рубеж. Как бы ни с этого склада оружие утекало в Южный Судан, о чем на днях заявила «Международная Амнистия». А значит пришла пора рубить концы», — подводит итог Рожин.

Химическое оружие

Интересно, что по касательной пожар в Винницкой области затрагивает и модную ныне тему химоружия.

«Судя по всему это склад № 439 артиллерийского вооружения. Предназначен для хранение артиллерийских и авиационных обычных и химических боеприпасов. Сейчас конечно будут орать про диверсию, но еще в 2007 году предупреждалось, что склад находится в предкатастрофичном состоянии», — пишет Рожин.

Учитывая потенциальный вред, который они могут причинить мирным жителям, то, что на складе № 439 хранились химические боеприпасы и боевые отравляющие вещества (БОВ), по мнению Рожина, особо тревожно. При этом на официальном уровне украинские власти отрицают, что у них такие боеприпасы имеются.

Между тем, в результате журналистского расследования, проведенного впервой половине 2017 года, удалось остановить, что боеприпасы, содержащие БОВ, хранились на Украине на недавно сгоревшем складе в Балаклеи, на вспыхнувшем сегодня складе № 439, а также в Павлограде, в Жмеринке и на складе № 441 в Гречанах.

В завершение — Рожин приводит песню героических защитников 48-го арсенала.