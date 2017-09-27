Евросоюз открестился от планов повлиять на президентские выборы в России

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Москва, 27 сентября. Европейский союз не планирует влиять на выборы президента Российской Федерации, которые пройдут в марте 2018 года. Об этом журналистам заявил глава представительства ЕС в РФ Вигаудас Ушацкас, который прокомментировал высказывания спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Дипломат указал на то, что россияне самостоятельно должны определить будущее страны.

«Мы не имеем никакого намерения и даже возможных рычагов каким-то образом повлиять на внутреннюю политику России», — подчеркнул Ушацкас в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко предупредила о том, что попытки повлиять на ситуацию в стране могут усилиться в период президентской кампании.