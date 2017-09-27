Донбасс: украинские силовики за сутки пять раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

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Луганск, 27 сентября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ЛНР.

«Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, сел Березовское, Смелое и Логвиново», — говорится в сообщении.

В ходе обстрелов украинские силовики использовали автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

Ранее стало известно, что правительство Канады готовится внести Украину в список стран, куда будет разрешен экспорт летального оружия, передает URA.RU.