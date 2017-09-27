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Сирия новости 27 сентября 16.30: ВКС РФ уничтожили командиров «Нусры» в Хаме, боевики обстреляли шиитские города в Идлибе
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    Сирия новости 27 сентября 16.30: ВКС РФ уничтожили командиров «Нусры» в Хаме, боевики обстреляли шиитские города в Идлибе

    16:30  27 Сентября 2017
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    Боевики обстреляли шиитские города в Идлибе

    Сирия, 27 сентября. ВС Ирака понесли потери в результате наступления ИГ2 близ города Ар-Рамади в провинции Аль-Анбар. «Ан-Нусра»*** обстреляла города Аль-Фуа и Кефрайя в Идлибе. ВКС РФ уничтожила причастных к нападению на военных РФ командиров «Нусры», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: уничтожили пять командиров «Ан-Нусры», причастных к нападению на российских военных полицейских, к югу от Идлиба.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ракетные удары по опорным пунктам радикалов в районах Джобар и Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; ведут перестрелки с боевиками близ населенных пунктов Кафр Зета и Аль-Латамина к северу от Хамы.

    «Исламское государство»: возобновило бои с САА в районе города Хамима на юго-востоке провинции Хомс; обстреляло жилые районы города Саламия на востоке Хамы; взорвало блокпост ВС Ирака на окраинах города Ар-Рамади в провинции Аль-Анбар в Ираке; захватило в плен офицера иракской армии в Аль-Анбаре.

    «Тахрир Аш-Шам»: организовала взрыв в северо-восточной части провинции Даръа; открыла огонь по населенным пунктам Аль-Фуа и Кефрая к северо-востоку от Идлиба.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Как передают местные информационные порталы Ain Tarma Office и Jobar News, в районе Восточной Гуты не утихают столкновения между правительственными подразделениями и радикалами вооруженной оппозиции. Части Сирийской арабской армии (САА) нанесли более 15 ракетных ударов по позициям боевиков в районах Джобар и Айн-Тарма. Никакой информации об уроне, нанесенном исламистам антиправительственных организаций «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам», пока не поступало.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хама

    По информации военного источника в сети Twitter (PalmyraRev1), возобновились вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства»3 в районе города Хамима недалеко от станции «Т-2» в юго-восточной части региона. На данный момент о потерях сторон не сообщалось. Напомним, накануне на границе между провинциями Хомс и Дейр эз-Зор также отмечались бои между войсками САР и боевиками террористической группировки. Тогда в ходе противостояния были убиты 14 военнослужащих армии Башара Асада и союзных ей проправительственных ополченческих отрядов.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Три солдата Сирийской арабской армии (САА) погибли в результате взрыва самодельной бомбы в районе деревни Ком Ар-Руман, расположенной западнее населенного пункта Аль-Ладжат в северо-восточной части региона. Об этом сообщает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (Ferrapeechr1). Предполагается, что взрывное устройство было установлено боевиками антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам», во главе которого стоит организация «Джебхат Ан-Нусра»4. Напомним, в провинциях Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда после переговоров между президентами Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки вступил в силу режим тишины, тем не менее в отношении «Джебхат Фатх Аш-Шам»5 он не действует.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Информационное агентство Damascus Now сообщает о том, что под огнем радикалов вооруженной оппозиции в очередной раз оказались населенные пункты Аль-Фуа и Кефрая, в которых проживает шиитское население. Сведения о жертвах среди гражданских лиц уточняются.

    Тем временем военные вертолеты российских ВКС продолжают наносить авиаудары по укрепленным пунктам исламистов коалиции «Тахрир Аш-Шам» на окраинах  городов Маарет Ан-Нуман и Мисрин, передает Twitter-канал (Ferrapeechr1). Стало известно, что среди уничтоженных ВКС РФ 32-х боевиков «Ан-Нусры» были пять высокопоставленных командиров группировки, которые имели отношение к нападению на российскую военную полицию, сообщает агентство новостей Al Masdar News.  Авиаудары пришлись на один из командных пунктов «Тахрир Аш-Шам», расположенный к югу от административного центра провинции.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Согласно данным военного источника в Twitter (Nidalgazaui), около 40 тел курдских бойцов Сирийской демократической армии**** (SDF) были доставлены в госпиталь Рас Аль-Айн из Ракки. Таким образом, несмотря на небольшую численность отряда «Исламского государства», окруженного в административном центре провинции, террористы до сих пор не перестают оказывать ожесточенное сопротивление курдским подразделениям, поддерживаемым ВВС западной коалиции во главе с США.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Не прекращаются взаимные обстрелы между сирийскими войсками и боевиками формирования «Джебхат Фатх Аш-Шам» в северной части провинции. Как передает Twitter-канал (Ferrapeechr1), стороны обмениваются артиллерийским огнем в районе населенных пунктов Кафр Зета и Аль-Латамина.

    Между тем новостные порталы, подконтрольные «Ан-Нусре», разместили видеозапись с места боевых действий, которые разворачивались вблизи холма Затар. На ней запечатлена гибель четырех солдат Сирийской арабской армии (САА). Также на видео были сняты военные самолеты российских ВКС, наносящие авиаудары по укрепрайонам радикалов, передает агентство новостей Al Masdar News.

    К востоку от Хамы ИГИЛовцы вновь открыли огонь по городу Саламия из ракетных установок. Об этом сообщает местный Twitter-канал (Salamieah). Под обстрелом оказались жилые районы Саламии. Информация о количестве пострадавших уточняется.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Ранее сообщалось о масштабном наступлении «Исламского государства» на окраинах города Ар-Рамади, находящегося на северо-востоке провинции Аль-Анбар. Военный источник в соцсети Twitter (lbcfgb) сообщает, что террористы взорвали блокпост иракской армии в районе Аль-Мужамаа Ас-Сакани. Данные о потерях со  стороны правительственных сил не уточнялись. Тем временем, по сведениям информационного агентства ИГИЛ1 «Аль-Амак», один из офицеров вооруженных сил Ирака был захвачен ИГИЛовцами в плен. Тем не менее официального подтверждения данная информация пока не получила. Ранее новостной портал Iraqi News передавал, что в ходе вооруженных стычек были ликвидированы более 20 боевиков ИГИЛ1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

    5 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #коалиция #ракка #новости сирии #идлиб #даръа
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    Сирия новости 27 сентября 16.30: ВКС РФ уничтожили командиров «Нусры» в Хаме, боевики обстреляли шиитские города в Идлибе
    Сирия новости 27 сентября 12.30: ВКС РФ ликвидировали 32 террориста в Идлибе, жертвы коалиции США в Ракке
    Сирия новости 27 сентября 07.00: САА продвигается в Хомсе, ВКС РФ атаковали боевиков в Идлибе и Дейр эз-Зоре
    Сирия итоги за сутки на 27 сентября 06.00: ИГ казнило двух мирных жителей Ракки, в боях с ИГ под Хамимой погибло 15 солдат САА
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