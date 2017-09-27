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Матвиенко: Тульская область — славный регион с положительной динамикой развития
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    Матвиенко: Тульская область — славный регион с положительной динамикой развития

    14:32  27 Сентября 2017
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    Валентина Матвиенко

    Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала Тульскую область «славным регионом с положительной динамикой развития». Такое заявление она сделала на встрече с губернатором Алексеем Дюминым в День достижений Тульской области.

    Встреча председателя Совфеда с представителями региона состоялась до начала заседания верхней палаты российского парламента.

    «Тульская область у нас славный регион с хорошей позитивной динамикой развития, мы этому очень рады. Но хотелось бы, чтобы это видели и сенаторы. Один из аргументов, почему мы так относимся к дням субъектов, это тот опыт, который накапливается, мы стараемся его распространять на другие субъекты, чтобы каждый регион не изобретал велосипед заново, если есть хороший опыт, наработанный», — заявила Матвиенко.

    Дюмин выразил спикеру Совета Федерации слова благодарности за встречу и плодотворную работу.

    «Год назад, вы знаете, была составлена программа социально-экономического развития, и, конечно же, это дополнительный импульс для дальнейшего развития нашей области», — подчеркнул глава региона.

    Уже во время сессии Дюмин рассказал, что 75% предприятий региона заняты в организации оборонно-промышленного комплекса, химической, пищевой и промышленной отраслей. По его словам, 25% предприятий области активно работают над укреплением обороноспособности Российской Федерации, однако тульские компании, помимо ОПК, осваивают производство гражданской продукции и продукции двойного назначения.

    «Тула — оружейная столица страны. Не удивительно, что спрос на продукцию тульского оборонно-промышленного комплекса растет,  а оружие известно во всем мире», — подчеркнула Матвиенко.

    Кроме того, по словам Дюмина, в настоящее время в Тульской области реализуется более 15 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства на общую сумму свыше 70 миллиардов рублей. Это позволило значительно увеличить объемы продукции сельского хозяйства. 

    Алексей Дюмин

    Напомним, ранее стало известно, что Тульская область до 2020 года рассчитывает привлечь в АПК более 32 миллиардов рублей инвестиций, в результате чего планируется создать более 1,6 тысяч рабочих мест.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #дюмин #матвиенко #тульская область #тула #регион #развитие
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