Матвиенко: Тульская область — славный регион с положительной динамикой развития

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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала Тульскую область «славным регионом с положительной динамикой развития». Такое заявление она сделала на встрече с губернатором Алексеем Дюминым в День достижений Тульской области.

Встреча председателя Совфеда с представителями региона состоялась до начала заседания верхней палаты российского парламента.

«Тульская область у нас славный регион с хорошей позитивной динамикой развития, мы этому очень рады. Но хотелось бы, чтобы это видели и сенаторы. Один из аргументов, почему мы так относимся к дням субъектов, это тот опыт, который накапливается, мы стараемся его распространять на другие субъекты, чтобы каждый регион не изобретал велосипед заново, если есть хороший опыт, наработанный», — заявила Матвиенко.

Дюмин выразил спикеру Совета Федерации слова благодарности за встречу и плодотворную работу.

«Год назад, вы знаете, была составлена программа социально-экономического развития, и, конечно же, это дополнительный импульс для дальнейшего развития нашей области», — подчеркнул глава региона.

Уже во время сессии Дюмин рассказал, что 75% предприятий региона заняты в организации оборонно-промышленного комплекса, химической, пищевой и промышленной отраслей. По его словам, 25% предприятий области активно работают над укреплением обороноспособности Российской Федерации, однако тульские компании, помимо ОПК, осваивают производство гражданской продукции и продукции двойного назначения.

«Тула — оружейная столица страны. Не удивительно, что спрос на продукцию тульского оборонно-промышленного комплекса растет, а оружие известно во всем мире», — подчеркнула Матвиенко.

Кроме того, по словам Дюмина, в настоящее время в Тульской области реализуется более 15 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства на общую сумму свыше 70 миллиардов рублей. Это позволило значительно увеличить объемы продукции сельского хозяйства.

Напомним, ранее стало известно, что Тульская область до 2020 года рассчитывает привлечь в АПК более 32 миллиардов рублей инвестиций, в результате чего планируется создать более 1,6 тысяч рабочих мест.