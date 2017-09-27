Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Россия
Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие
Новости Сирии
Генштаб ВС РФ отметил неоценимую помощь Асапова командованию армии Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Генштаб ВС РФ отметил неоценимую помощь Асапова командованию армии Сирии

    14:12  27 Сентября 2017
    135

    Генштаб ВС РФ отметил неоценимую помощь Асапова командованию армии Сирии

    Москва, 27 сентября. Погибший в Сирии генерал-лейтенант Валерий Асапов оказал неоценимую помощь армии САР в антитеррористических операциях. Об этом сообщил на церемонии погребения начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    «Благодаря своим разносторонним знаниям и богатому служебному опыту, он оказывал неоценимую помощь командованию сирийской армии в планировании и проведении боевых операций против международных террористов»,  — сказал Герасимов.

    Он добавил, что Асапов никогда не прятался за спины товарищей и погиб в бою как настоящий воин. В Генштабе ВС РФ подчеркнули, что гибель генерал-лейтенанта стала тяжелейшей утратой не только для его близких, но и для всех Вооруженных сил. По словам Герасимова, для Асапова превыше всего была офицерская честь.  

    Напомним, 24 сентября Минобороны РФ сообщило о гибели в Сирии старшего группы российских военных советников генерала Асапова.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103231

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29433

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42953

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23081

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8842
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        15:44   27 Сентября 2017
        48
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        226
        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        9:09   27 Сентября 2017
        1479
        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        8:22   27 Сентября 2017
        3421