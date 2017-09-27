Генштаб ВС РФ отметил неоценимую помощь Асапова командованию армии Сирии

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Москва, 27 сентября. Погибший в Сирии генерал-лейтенант Валерий Асапов оказал неоценимую помощь армии САР в антитеррористических операциях. Об этом сообщил на церемонии погребения начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Благодаря своим разносторонним знаниям и богатому служебному опыту, он оказывал неоценимую помощь командованию сирийской армии в планировании и проведении боевых операций против международных террористов», — сказал Герасимов.

Он добавил, что Асапов никогда не прятался за спины товарищей и погиб в бою как настоящий воин. В Генштабе ВС РФ подчеркнули, что гибель генерал-лейтенанта стала тяжелейшей утратой не только для его близких, но и для всех Вооруженных сил. По словам Герасимова, для Асапова превыше всего была офицерская честь.

Напомним, 24 сентября Минобороны РФ сообщило о гибели в Сирии старшего группы российских военных советников генерала Асапова.