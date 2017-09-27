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Россия
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МЧС России отправит в Донбасс 400 тонн гумпомощи
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    МЧС России отправит в Донбасс 400 тонн гумпомощи

    14:16  27 Сентября 2017
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    МЧС России отправит в Донбасс 400 тонн гумпомощи

    Москва, 27 сентября. МЧС России завершило формирование 69-й гуманитарной колонны для жителей Донбасса. Как рассказали в пресс-службе ведомства, 28 сентября автомобили отправятся в Луганскую и Донецкую области Украины.

    Грузовики проследуют к госгранице на пункты пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк», где пройдут погранконтроль и таможенный досмотр

    Отмечается, что в Донбасс будет доставлено более 400 тонн гумпомощи. В составе груза — медицинское имущество, медикаменты и детские продуктовые наборы.

    В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #гумпомощь #донбасс #мчс
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