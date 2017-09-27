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Весь мир
Ирак: боевики ИГ захватили трех заложников в провинции Анбар
Весь мир
Ирак: боевики ИГ захватили трех заложников в провинции Анбар
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    Ирак: боевики ИГ захватили трех заложников в провинции Анбар

    14:03  27 Сентября 2017
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    Ирак: боевики ИГ захватили трех заложников в провинции Анбар

    Анбар, 27 сентября. Боевики «Исламского государства»1 совершили несколько терактов в Анбаре и захватили трех заложников.

    По сообщению военных источников боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) во время нападения в иракской провинции Анбар совершили несколько атак на позиции правительственных войск. В ходе столкновений погибло не менее семи военнослужащих Ирака.

    Боевики использовали стрелковое вооружение, минометы и заминированные автомобили. Отмечается, что во время нападения на университетский городок Аль-Анбар террористам удалось взять в заложники трех сотрудников полиции округа Рамади. Состояние пленников в данный момент не установлено.

    Ирак: боевики ИГ захватили трех заложников в провинции Анбар

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #иг #ирак #заложники #анбар
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