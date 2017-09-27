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Происшествия
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Пилот Etihad Airways скончался во время рейса из Абу-Даби в Амстердам
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    Пилот Etihad Airways скончался во время рейса из Абу-Даби в Амстердам

    14:23  27 Сентября 2017
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    Пилот Etihad Airways скончался во время рейса из Абу-Даби в Амстердам

    Абу-Даби, 27 сентября. Пилот эмиратской авиакомпании Etihad Airways умер во время рейса из Абу-Даби в Амстердам. Воздушному судну пришлось экстренно приземлиться в Кувейте.

    Инцидент произошел в то время, когда самолет набрал высоту и направлялся в голландскую столицу. Во время полета одному из пилотов стало плохо, сообщает «Ридус».

    Экипаж принял решение поменять курс и экстренно приземлиться в Кувейте. На борт воздушного судна была направлена бригада медиков, однако мужчина уже скончался. Представители авиакомпании Etihad Airways не стали называть причину смерти пилота. 

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    Автор: Алексей Громов
    #оаэ #происшествие #etihad airways
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