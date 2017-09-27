Пилот Etihad Airways скончался во время рейса из Абу-Даби в Амстердам

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Абу-Даби, 27 сентября. Пилот эмиратской авиакомпании Etihad Airways умер во время рейса из Абу-Даби в Амстердам. Воздушному судну пришлось экстренно приземлиться в Кувейте.

Инцидент произошел в то время, когда самолет набрал высоту и направлялся в голландскую столицу. Во время полета одному из пилотов стало плохо, сообщает «Ридус».

Экипаж принял решение поменять курс и экстренно приземлиться в Кувейте. На борт воздушного судна была направлена бригада медиков, однако мужчина уже скончался. Представители авиакомпании Etihad Airways не стали называть причину смерти пилота.