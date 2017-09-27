Киев «декоммунизировал» еще четыре райадминистрации на Украине

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Киев, 27 сентября. Украинский кабмин утвердил переименование населенных пунктов и отдельных районов в Донецкой и Черниговской областях в рамках закона о декоммунизации, сообщает пресс-служба правительства Украины.

Кабмин Украины распорядился переименовать Артемовскую в Бахмутскую, Красноармейскую — в Покровскую, Тельмановскую — в Бойковскую районные госадминистрации Донецкой области. Изменения также коснулись Щорской райадминистрации.

Напомним, что весной 2015 года Рада приняла закон, который запрещает пропаганду советской символики, документ получил название «закон о декоммунизации». Позднее институт национальной памяти обнародовал список с 520 фамилиями исторических деятелей, которые подпадают под действие принятого закона.